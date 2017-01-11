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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Около 1700 обращений, поступивших от граждан на «прямую линию» с губернатором Рязанской области, касаются полномочий местных органов власти

16:21 / Власть

Сегодня на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов поручил главам администраций муниципальных образований уделить самое серьезное внимание решению вопросов, которые поступили от жителей во время «прямой линии» 12 октября. Около 1700 обращений граждан касаются полномочий местных органов власти. «Вопросы, которые были озвучены на «прямой линии», надо решать. Папки с этими обращениями будут переданы в муниципальные образования», – сказал губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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