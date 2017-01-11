Около 1700 обращений, поступивших от граждан на «прямую линию» с губернатором Рязанской области, касаются полномочий местных органов власти

Сегодня на заседании регионального правительства губернатор Николай Любимов поручил главам администраций муниципальных образований уделить самое серьезное внимание решению вопросов, которые поступили от жителей во время «прямой линии» 12 октября. Около 1700 обращений граждан касаются полномочий местных органов власти. «Вопросы, которые были озвучены на «прямой линии», надо решать. Папки с этими обращениями будут переданы в муниципальные образования», – сказал губернатор.

Источник: сайт правительства Рязанской области