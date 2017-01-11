В Рязани говорили о роли женщины в обществе

Сегодня, 30 октября в Рязани, в Доме общественных организаций состоялся «круглый стол», участники которого обсуждали роль женщины в современном обществе

Инициаторами разговора стали региональная общественная организация Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе» и Рязанский еврейский общинный центр «Хесед-Тшува».

«Мы решили собрать вместе успешных, с активной жизненной позицией женщин разных национальностей и вероисповеданий, чтобы совместными усилиями решить, как мы можем помочь друг другу и сделать жизнь других светлее и теплее», – отметила руководитель межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе» Людмила Захарова.

Среди выступавших – уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина. Выступили также женщины-активистки – представители общественных организаций, бизнеса, учреждений культуры и образования.

Каждая из них поделилась своим жизненным опытом и житейской мудростью.