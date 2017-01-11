Студентка Рязанского медколледжа заняла второе место в окружном этапе конкурса профессионального мастерства

В Рязанском медицинском колледже завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства «У истоков жизни» среди студентов выпускных групп профессиональных образовательных организаций, обучающихся по специальности «Акушерское дело». Об этом сообщает сайт регионального Минздрава.

В Рязань приехали представители профессиональных образовательных организаций восьми регионов ЦФО. Конкурсная программа, рассчитанная на два дня, включала в себя самопрезентацию, решение теоретических заданий в виде тестов и ситуационных задач и практическую работу. Демонстрация практических навыков проходила в аудиториях обучающего симуляционного центра Рязанского медицинского колледжа с использованием манекенов и фантомов.

Студентка Рязанского медицинского колледжа Регина Трубчанова заняла второе место в конкурсе. На первом – Наталья Царенко из Смоленского базового медицинского колледжа имени К.С. Константиновой, На третьем месте – Елена Заикина из Тверского медицинского колледжа.