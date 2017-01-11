В селе Тюшево Рязанской области завершается строительство дороги

Как сообщают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в Тюшево завершаются работы по строительству подъездной автодороги и внутриквартальных проездов площадки, на которой будут построены 49 индивидуальных домов для специалистов ООО «Авангард». Работа проводится в рамках реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». На завершение строительных работ и благоустройство в этом году было выделено 57,02 миллиона рублей, из них 29,37 миллиона рублей – из федерального бюджета.