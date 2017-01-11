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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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В Рязанской области расширен региональный перечень соцуслуг, предоставляемых на дому и в стационарной форме

17:37 / Власть
В числе новых услуг – расчистка от снега дорожки у жилого дома, расположенного в частном секторе, вызов врача на дом по телефону, контроль за приемом лекарственных препаратов

Сегодня на заседании областного правительства, которое провел губернатор Николай Любимов, были рассмотрены и одобрены изменения в региональный закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области». По словам министра труда и социальной защиты населения региона Валерия Емеца, кроме приведения наименований соцуслуг в соответствие с действующим федеральным законодательством, расширяется региональный перечень социальных услуг, предоставляемых на дому и в стационарной форме. В числе новых – расчистка от снега дорожки у жилого дома, расположенного в частном секторе, вызов врача на дом по телефону, контроль за приемом лекарственных препаратов, и ряд других. Кроме того, новые соцуслуги, предусмотренные для обслуживания на дому, предлагается сделать бесплатными для одиноких неработающих граждан, достигших 75-летнего возраста, или проживающих в составе семьи, где есть неработающие пенсионеры. Как отметил Валерий Емец, эти меры направлены на обеспечение доступности соцуслуг и повышения качества жизни граждан, имеющих особый социальный статус в силу своей уязвимости и наиболее остро нуждающихся в поддержке государства.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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