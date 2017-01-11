В Рязанской области продолжается работа по заготовке и переработке сахарной свеклы

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время в области сахарная свекла убрана на площади 7156 га (92,4 процента) от общей посевной площади. Собранный урожай составил 282,1 тысячи тонн при средней урожайности 394,2 ц/га.

Из собранного урожая отгружено для промышленной переработки 237,5 тысячи тонн свекловичного сырья, из них 108,6 тысячи тонн в ООО «Сотницынский сахарный завод» Сасовского района, 128,9 тысячи тонн за пределы региона в ООО «Русагро-Тамбов - Филиал «Никифоровский».