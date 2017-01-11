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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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В Едином уроке по безопасности в сети Интернет приняли участие более 77 тысяч школьников Рязанской области

17:40 / Общество

Единый урок – цикл мероприятий, направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности школьников, а также на повышение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме безопасности детей в информационном пространстве, сообщает сайт правительства области.

В уроке приняли участие учащиеся 1-11 классов. Младшим школьникам показали видео-урок о безопасности в сети и сайт «Сетевичок». Дети узнали об основных видах киберугроз, способах их распространения и методами борьбы.

Старшеклассникам рассказали о вредоносных программах, о том, чем чревата кража информации, халатность сотрудников, хакерские атаки, финансовое мошенничество, спам, аппаратные и программные сбои.

Также в рамках Единого урока в школах области состоялись тематические классные часы, круглые столы, викторины, родительские собрания.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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