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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Рязанский клуб молодежной прессы объявил новый набор учеников

17:54 / Общество

Клуб «Филин» в очередной раз будет знакомить активных подростков от 16 лет с основами журналистики и публичных выступлений. Организаторы клуба – Центр развития социальной активности молодежи «Потенциал», «Детский эколого-биологический центр» и молодежный медиа-проект «LES».

Занятия будут проходить на бесплатной основе. Учениками могут стать одиннадцатиклассники, студенты и члены молодёжных общественных организаций старше 16 лет. Молодых людей ждут лекции, мастер-классы и тренинги от ведущих журналистов Рязанской области и специалистов смежных областей. Гости будут рассказывать членам клуба о видах и функциях журналистики, основах фотографии, стилистике. Также ребята будут выполнять практические задания.

Заявки на вступление в клуб принимаются до 7 ноября. 8 ноября состоится первая в этом учебном году встреча клуба молодежной прессы «Филин». Учеников будут ждать в 17.30 в актовом зале детского эколого-биологического центра (ул. Новая, д. 53-б, 3 этаж). Узнать подробности и записаться на занятие можно в группе клуба «Вконтакте».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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