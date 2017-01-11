Стратегия развития и бюджетный прогноз Рязанской области обязательно должны широко обсуждаться

Сегодня на заседании областного правительства, которое провел губернатор Николай Любимов, одобрено постановление правительства региона, устанавливающее Правила общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Рязанской области. Министр промышленности и экономического развития Светлана Горячкина, представившая законопроект, отметила, что это касается семи документов регионального уровня: стратегии социально-экономического развития, бюджетного прогноза на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный период, плана мероприятий по реализации стратегии, государственных программ и схемы территориального планирования. Разработанные правила определяют форму, порядок и сроки общественного обсуждения проектов этих документов, которое будет осуществляться в электронной форме, на официальном сайте разработчика, а также государственной автоматизированной информационной системе ГАС «Управление».

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что такие значимые для региона документы, как стратегия и бюджетный прогноз, должны быть в доступе и обязательно широко обсуждаться. «Это уже происходит, обсуждается концепция стратегии социально-экономического развития Рязанской области. Мы будем привлекать максимальное количество людей к этой работе в дальнейшем», – сказал глава региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области