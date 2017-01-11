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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Стратегия развития и бюджетный прогноз Рязанской области обязательно должны широко обсуждаться

18:02 / Власть

Сегодня на заседании областного правительства, которое провел губернатор Николай Любимов, одобрено постановление правительства региона, устанавливающее Правила общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Рязанской области. Министр промышленности и экономического развития Светлана Горячкина, представившая законопроект, отметила, что это касается семи документов регионального уровня: стратегии социально-экономического развития, бюджетного прогноза на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный период, плана мероприятий по реализации стратегии, государственных программ и схемы территориального планирования. Разработанные правила определяют форму, порядок и сроки общественного обсуждения проектов этих документов, которое будет осуществляться в электронной форме, на официальном сайте разработчика, а также государственной автоматизированной информационной системе ГАС «Управление».

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что такие значимые для региона документы, как стратегия и бюджетный прогноз, должны быть в доступе и обязательно широко обсуждаться. «Это уже происходит, обсуждается концепция стратегии социально-экономического развития Рязанской области. Мы будем привлекать максимальное количество людей к этой работе в дальнейшем», – сказал глава региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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