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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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В Рязанской области активисты ОНФ добились ликвидации 103 несанкционированных свалок

18:06 / Общество

Региональный штаб Общероссийского народного фронта подвел промежуточные итоги работы по реализации приоритетных проектов ОНФ в Рязанской области в 2017 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, активисты регионального отделения добились ликвидации 103 из 253 стихийных свалок, отмеченных на интерактивной карте проекта «Генеральная уборка». Активисты регионального отделения участвуют в организации и проведении субботников и экологических акций. Так, акции «Лесу – да! Свалкам – нет» состоялись в Рязанском и Касимовском районе, масштабные субботники прошли в Рязани и Михайловском районе.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» привлек внимание жителей области. На сегодняшний день на интерактивную карту нанесено свыше 600 участков дорог, требующих ремонта. На 37 участках дорог был проведен капитальный ремонт, на 20 – капремонт завершается, на 40 участках ликвидировали дорожные ямы.

В рамках деятельности Центра мониторинга благоустройства городской среды региональное отделение ОНФ создало площадку и назвали ее «Фабрика идей». Участие в ее работе приняли молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты. Итогом ее деятельности явился проект благоустройства сквера в микрорайоне Керамзавод города Рязани. В настоящее время там уже идут работы, и к концу ноября сквер обретет новый облик. Также завершается благоустройство сквера имени Полонского, учтены предложения молодых архитекторов при благоустройстве Лыбедского бульвара. Помимо этого, региональные власти приняли предложение Народного фронта и снизили минимальный барьер софинансирования со стороны граждан для участия в программе по благоустройству дворов – с 30 процентов до 10.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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