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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Более 349 тысяч рублей потратят в Рязанской области до конца года на водоснабжение малых населенных пунктов

18:14 / Актуально

Сегодня на заседании регионального правительства министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов доложил об изменениях, которые планируется внести в региональную госпрограмму по развитию коммунальной инфраструктуры. В ее рамках перераспределяются средства областного бюджета в размере более 6 млн. рублей, сэкономленные в результате реализации ряда программных мероприятий. Так, большую часть из них, 5 млн. рублей, предлагается направить в текущем году на премирование муниципальных образований – победителей областного конкурса на звание «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области», который проводится по подпрограмме по формированию современной городской среды. Кроме того, 349,2 тыс. рублей планируется потратить на водоснабжение малых населенных пунктов. По словам губернатора, премии муниципальным образованиям будут дополнительным стимулом к продолжению работы по благоустройству.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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