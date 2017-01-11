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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

18:15 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.00 до 17.00 будет отключена подача холодной воды в поселке Карцево, дома с 1а по 109.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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