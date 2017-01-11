Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе завтра с 09.00 до 17.00 будет отключена подача холодной воды в поселке Карцево, дома с 1а по 109.
Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду
18:15 31.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
Ранее по теме:
Более 349 тысяч рублей потратят в Рязанской области до конца года на водоснабжение малых населенных пунктов
В Рязани по одной из улиц закрыто движение транспорта
До конца года в Рязанской области проверят качество поставляемых в учреждения соцсферы продуктов питания