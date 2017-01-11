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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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В Рязани вводятся в обращение электронные брелоки для оплаты проезда в пассажирском транспорте

18:17 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, уже с 1 ноября для горожан станет доступной оплата проезда в общественном транспорте новым электронным носителем – компактным, долговечным в использовании брелоком из антибактериального износостойкого материала. Транспортный брелок – эквивалент транспортной карты «Городская», он вводится в обращение с целью повышения удобства оплаты проезда.

Внешний вид брелока повторяет вид транспортной карты «Городская», на него можно записать тариф для граждан «проездной» или «электронный кошелек». Оплата брелоком происходит так же, как и оплата транспортными картами – прикосновением к терминалу кондуктора или терминалу маршрутного такси, подключенного к автоматической системе оплаты проезда. На брелоке предусмотрено отверстие, через которое его можно крепить к связке ключей. Стоимость самого брелока составляет 150 рублей – эта сумма не является залоговой и не возвращается пользователю при отказе от его дальнейшего использования.

Приобрести брелок с 1 ноября можно в любом киоске по продаже проездных билетов. За подключение к системе при выборе тарифа с пользователя однократно взимается 100 рублей. Таким образом, уточняет оператор АСОП, стоимость брелока с подключением составляет 250 рублей. В нее не входит сумма пополнения электронного носителя, которую в зависимости от тарифа пользователь оплачивает отдельно.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
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