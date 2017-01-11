В Рязанской области скорректированы сроки проведения капремонта в более чем 300 домах

На сегодняшнем заседании областного правительства одобрены изменения в долгосрочную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которые подготовлены на основании ее актуализации, проведенной в мае-июне этого года. В частности, из программы исключены пять домов, признанных аварийными, более чем по 300 домам скорректированы сроки проведения ремонта. Изменения в областном краткосрочном плане реализации программы на 2017-2019 годы касаются, в том числе, уточнения перечня объектов, подлежащих капремонту в этот период, с учетом пожеланий собственников помещений. Министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов уточнил, что планирование ремонтных работ в домах будет осуществляться на основе комплексного подхода.

Источник: сайт правительства Рязанской области