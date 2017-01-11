лизинг
14:00 МСК
Среда
01 / 11 / 2017
Выпуск № 190 (5477)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
109

В ХК «Рязань» вернулся питерский защитник Сергей Гончаров

18:29 / Спорт

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, ХК «Рязань» заключил контракт с 28-летним защитником Сергеем Гончаровым, в свое время уже выступавшим в составе «горожан».

Гончаров – воспитанник хоккейной школы Санкт-Петербурга. Выступал за «Торос» и «Торос-2» из Нефтекамска, МХК «Юность» (Минск), чеховский «Витязь», СКА-«Неву» из Санкт-Петербурга, «Торпедо» (Усть-Каменогорск), орский «Южный Урал» и ХК «Темиртау». В ХК «Рязань» Гончаров выступал в сезонах 2011/12, 2012/13, 2013/14 и 2014/15, сначала будучи командированным из «Витязя», затем заключив самостоятельный контракт. Именно в Рязани Сергей, начинавший карьеру как нападающий, был переведен на позицию защитника. Всего в составе «горожан» игрок провел 119 матчей, набрал 22 (13+9) очка.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 31 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

ХК «Рязань» покинут два игрока

Рязанские спортсмены успешно выступили на первенстве Европы по джиу-джитсу

Спортивный курьер

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:33
Завтра рязанцы смогут задать вопросы министру труда и социальной защиты населения области во время «прямой линии»
12:26
Рязанский бильярдист принимает участие в Первенстве мира
12:15
Маленькой рязанке нужна помощь
12:05
На дорогах Рязанской области за минувшие сутки погибли два пешехода
11:59
У жителя Рязанской области изъята крупная партия растительных наркотиков
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы