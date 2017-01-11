В ХК «Рязань» вернулся питерский защитник Сергей Гончаров

Как сообщает пресс-служба рязанского клуба, ХК «Рязань» заключил контракт с 28-летним защитником Сергеем Гончаровым, в свое время уже выступавшим в составе «горожан».

Гончаров – воспитанник хоккейной школы Санкт-Петербурга. Выступал за «Торос» и «Торос-2» из Нефтекамска, МХК «Юность» (Минск), чеховский «Витязь», СКА-«Неву» из Санкт-Петербурга, «Торпедо» (Усть-Каменогорск), орский «Южный Урал» и ХК «Темиртау». В ХК «Рязань» Гончаров выступал в сезонах 2011/12, 2012/13, 2013/14 и 2014/15, сначала будучи командированным из «Витязя», затем заключив самостоятельный контракт. Именно в Рязани Сергей, начинавший карьеру как нападающий, был переведен на позицию защитника. Всего в составе «горожан» игрок провел 119 матчей, набрал 22 (13+9) очка.