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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Споем, как в старину!

00:01 / Культура
Гран-при фестиваля «Есенинская Русь» вручили исполнительнице вологодских народных песен
Автор фото: Татьяна Клемешева | Споем, как в старину!
Фото автора.

Красочные костюмы, отточенные движения, богатые мелодии – неизменные атрибуты «Есенинской Руси».

В этом году фестиваль-конкурс традиционного народного творчества молодежи собрал около 500 артистов из разных регионов России. Ребята соревновались в разных возрастных группах в шести номинациях: «Инструментальное исполнительство», «Народное пение», «Декоративно-прикладное искусство», «Театр костюма», «Народная хореография» и «Художественное слово». В Муниципальном культурном центре проходили конкурсные выступления, мастер-классы для участников от председателей жюри и творческая встреча «Рязанские посиделки», а также работала выставка декоративно-прикладных работ конкурсантов.

«Рязанские ведомости» собрали самые яркие моменты фестиваля – зажигательного, как народная песня.

Куплет первый.
«Чеботуха» и все-все-все

В коридорах МКЦ звенят юные голоса. Ребята из ансамбля танца «Калужский сувенир» готовятся выйти на сцену на открытии «Есенинской Руси»: развешивают костюмы, завязывают друг другу пояса. Коллектив, которому в 2018 году исполнится 35 лет, имеет многочисленные награды мирового уровня. По словам художественного руководителя и балетмейстера ансамбля Елены Соболевой, всем ее подопечным – это 60 артистов основного состава и около 150 танцоров в студии – от трех до 34 лет. После «гостевого» выступления в Рязани «Калужский сувенир» отправится на конкурсы в Москву и в Марокко.

– Я танцую здесь с пяти лет, то есть уже двадцать второй год, – улыбается солист Максим Запалатский. Его удалось перехватить буквально на минуту перед выходом на сцену. – «Калужский сувенир» для меня – как семья, а по времени занятости как вторая работа: я служу на заводе, а потом репетирую по три-пять часов. Конечно, нравится – а как иначе?

Максим убегает, и вскоре он уже на сцене в лихой «Чеботухе» и других народных танцах. Каждый номер калужан зал встречает овациями. А на память о выступлении в Рязани Елена Соболева получает памятный диплом, цветы, фигуру лебедя, сделанную из лозы шиловскими мастерами, и корзину шоколада из Касимова на весь коллектив. Таким мастерам грех не позволить себе сладкую жизнь!

Куплет второй.
Вслед за Безруковым

В этом году на конкурсе впервые появилась номинация «Художественное слово». Восьмиклассник Василий Атанов из школы №53 решил не упускать возможность и выступил со стихотворением С. Есенина «Я иду долиной. На затылке кепи…». За проникновенное исполнение он стал первым в своей возрастной группе.

– Я начал читать с четырех лет, – вспоминает Василий. – Тогда я попал на мероприятие, где выступал Сергей Безруков, и решил тоже разучивать стихи. К «Есенинской Руси» готовился и днями, и ночами. Я думаю, что это стихотворение уже живет во мне.

Юный чтец, к слову, еще и похож на всемирно известного поэта. В следующем году этот светлый юноша вернется на «Есенинскую Русь», чтобы покорять слушателей.

Куплет третий.
Голоса любви

– Идут парни к девушкам – конфеты в подарок несут. Кто побогаче будет, поболе конфет берет…

Три дня фестиваля пролетели быстро, и 28 октября многие солисты и участники коллективов получили награды за свое мастерство. Из лучших номеров составили гала-концерт, и эта девушка на нем выделяется особо. Хрупкая, с длинной русой косой, она рассказывает, как в Вологодской области в старину выбирали невест. Произносит слова с приятным окающим говором и поет песни – да так, что забываешь дышать и моргать.

16-летнюю артистку из Москвы зовут Аполлинария Линде, и именно ей жюри присудило Гран-при. Девушка недавно поступила на первый курс Московского губернского колледжа искусств. В «Есенинской Руси» Аполлинария участвовала впервые и сразу же получила главный приз. Статуэтку, планшетный компьютер, а также платок «Краски лета» и шарф «Краски осени», созданные рязанскими художницами, ей вручила исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Елена Сорокина.

В 2017 году фестиваль-конкурс «Есенинская Русь» прошел в семнадцатый раз. За годы работы в нем приняли участие более восьми тысяч талантливых детей и подростков со всей страны. А в следующем году, по словам генерального директора фестиваля и директора МКЦ Владимира Колчаева, Рязань познакомится и с юными художниками России – планируется, что они представят свои работы в новой номинации – «Изобразительное искусство».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 190 (5477) от 01 ноября 2017 года
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