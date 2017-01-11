Музыкальный микс

Группа Feelin’s и Борис Саволделли дадут первый после года гастролей концерт в Рязани

Более года международный проект собирал овации в столице и других городах и теперь, получив закалку на многих сценах страны, исполнит любимые хиты и новые композиции на своем первом после перерыва концерте в нашем городе.

Веселая итальянская эстрада начала ХХ века, положенная на ритмы современного хип-хопа и фанка, и пробирающая до глубины души есенинская лирика на итальянском, английском и русском языках, погруженная в качественный джаз-блюз-рок и соул, прекрасно гармонируют и будто созданы друг для друга.

Знакомое итальянское Mamma mia! в джаз-роковом миксе превращает до боли знакомую «Старушку в ветхом шушуне» в настоящий европейский хит, а песня «Голубая кофта» из репертуара советского ВИА, где рефреном актуально наступившим холодам звучит заковыристое «Затопи ты печку», преобразуется в зажигательную джазовую босса-нову.

Проекта «ЕсенинJazz», за который музыканты получили международную премию им. С. Есенина, – поистине жемчужина совместного творчества. Песни на стихи «красавчика и хулигана» начала ХХ века, звучащие из уст итальянца, покорили серд­ца публики разных городов и стран. Совсем недавно, в сентябре, музыканты приняли участие в праздновании Дня города Москвы, где с огромным успехом представили свою программу на трех центральных площадках – Триумфальной площади, Арбате и Есенин-центре.

Авторские хиты Feelin’s, в которых при удобном случае любит поимпровизировать сам маэстро Игорь Бутман, завершают список ингредиентов рязанско-итальянского коктейля и поражают своей энергетикой.

Артистичный итальянец моментально покоряет публику проникновенным голосом, виртуозным владением различными вокальными техниками. Концерт украсят номера Бориса Саволделли в формате «а капелла» – гость из Италии мастерски импровизирует с электронными процессорами, создавая изумительное многоголосие.

Долгожданный концерт творческого союза известного рязанского бэнда Feelin’s и популярного итальянского вокалиста Бориса Саволделли состоится 4 ноября в ресторане «Арагон». Начало в 21.00.