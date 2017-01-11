Вратарь – больше, чем полкоманды

Бытует аксиома: вратарь – полкоманды. Голкипер «Электросети» Алексей Дворцов доказал: вратарь гораздо больше, чем полкоманды. Мало кто верил, что «Электросеть» добьется успеха в матче с «Притоком», в составе которого выступают именитые футболисты, в том числе поигравшие в свое время даже в команде мастеров.

Но в триллере в исполнении соперников все пошло не так, как предполагалось. В основное время «Электросеть» открыла счет, «Приток» сравнял результат, в дополнительные пятиминутки команды обменялись голами. В серии послематчевых пенальти Алексей Дворцов вырвал для своей команды победу. Долгое время искавшие счастья в чужих воротах синхронно посылали мяч в цель или мазали, пока Алексей не отразил удар. 5:4 – «Электросеть» в полуфинале Кубка «Русской кожи»! Теперь команде предстоит выстоять против «Автоимпорта» – соперника не менее грозного, победившего в четвертьфинале коллектив «УМВД» с «урожайным» счетом – 9:4. Лидер другой группы, «Атрон», встретится с «Окой» – эти полуфиналисты одержали победы соответственно над «Апатитом» (1:0) и «Ново-Рязанской ТЭЦ» (4:3).

Четвертьфинальные матчи провели команды всех дивизионов «Русской кожи». В полуфинальных поединках играют: в «Золотом Кубке» – «Арктика» и «Ока», МФК СЧВ «Экология дома» и «Ново-Рязанская ТЭЦ», в Серебряном – ФК «Ризур» и «РязГМУ», «Мэдисон» и «Эра», в Бронзовом – «Бизнес­контакт» и «1001 запчасть», «Новая заря» и «Белый лебедь».

Напомним, матчи проводятся в Рязани, на стадионе «Золотые купола». Начало первых полуфинальных поединков – в 9.00 4 ноября. Одним из информационных партнеров выступает газета «Рязанские ведомости».