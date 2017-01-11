лизинг
14:03 МСК
Среда
01 / 11 / 2017
Выпуск № 190 (5477)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
94

Природа под охраной закона

00:01 / Экология
Рязанская облдума даст рекомендации правительству по решению экологических проблем

В Рязанской областной Думе прошел «правительственный час», посвященный экологическим проблемам региона и путям их решения. На вопросы законодателей ответил и. о. министра природопользования области Сергей Абрамов.

Сначала глава ведомства доложил об основных направлениях деятельности министерства. На решение задач в сфере защиты окружающей среды в 2017 году выделено 492,5 млн. рублей в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки в 2014 – 2020 годах». Одна из важнейших проблем – качество атмосферного воздуха. Его мониторинг в области ведется круглосуточно двумя стационарными постами наблюдения в г. Рязани и двумя передвижными лабораториями, результаты еженедельно выкладываются на сайте министерства. Отмечается тенденция снижения количества вредных выбросов в атмосферу от предприятий. С начала года заведено 32 административных дела, наложено штрафов на общую сумму 613 тыс. рублей.

В сфере водного хозяйства проблемой остаются недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий. По поручению губернатора Николая Любимова создана группа общественного контроля, которая посещает предприятия, знакомится с их очистными сооружениями и дает оценку их работе. В области охраны водных объектов в 2017 году было рассмотрено 17 административных дел, наложено штрафов на сумму 125 тыс. рублей. Говоря о недропользовании, Сергей Абрамов отметил, что проблемным вопросом является осуществление контроля за рациональным использованием полезных ископаемых региона. Всего в данной сфере с начала года рассмотрено 10 административных дел, наложено штрафов на сумму 1 млн. 115 тыс. рублей.

И. о. министра рассказал и о работе по развитию особо охраняемых природных территорий. По поручению губернатора в текущем году будут созданы два ООПТ областного значения – это «Солотчинский парк» в пос. Солотча и «Норинский лес» в Клепиковском районе, а также увеличена площадь памятника природы «Сынтульское озеро-пруд» в Касимовском районе.

Депутаты в своих вопросах Сергею Абрамову подняли темы очистки малых рек, перспектив развития речного туризма на р. Оке и другие. Татьяна Панфилова спросила, как в регионе идет процесс формирования охранных зон особо охраняемых природных территорий. Как было сказано, эту работу планируется завершить к концу 2019 года, вначале такие территории необходимо поставить на кадастровый учет. Владимир Сидоров обратил внимание на проблему стихийных свалок. В ответ услышал, что ведомством разработана территориальная схема обращения с отходами. Она уже утверждена в Росприроднадзоре. Территория области, согласно схеме, разделена на шесть зон, в каждой из которых должна быть сортировочная станция, кроме того, предусмотрено строительство двух полигонов ТБО и мусороперерабатывающего завода в районе г. Рязани. Михаил Агапкин затронул тему захоронения опасных отходов на территории бывшего завода «Химволокно». По словам Сергея Абрамова, на данном участке по решению суда с 2015 года запрещено захоронение отходов I-IV класса опасности. Однако в начале 2017 года такой факт был выявлен, по нему заведено два уголовных дела.

По итогам «правительственного часа» профильный комитет облдумы подготовит постановление с рекомендациями правительству области и вынесет его на следующее заседание регионального парламента.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 190 (5477) от 01 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанская облдума даст рекомендации правительству по решению экологических проблем

За десять дней в Рязанской области убрали сорок несанкционированных свалок

Экоробот, королева мусора и все-все-все

Быть верующим
Каковы отношения между Православной церковью и современной молодежью?
Татьяна Банникова
Работа – дарить людям настроение
Елена Серебрякова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
На новую высоту
В Рязанской области сегодня отмечается День клубного работника
Татьяна Банникова
Общество
Мост дружбы
В этом году исполнилось 20 лет со дня установления партнерских отношений между Рязанью и Брессюиром
Вероника Шелякина
Вести районов
Вести районов
Праздник
1 ноября – День судебного пристава
Праздник
1 ноября – День клубного работника
Из официальных источников
За словом – дело
Губернатор Николай Любимов провел заседание правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Назначения
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Особый контроль
В регионе сократят расходы на содержание органов власти
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Солнышки в руках – свет в сердцах
На Дне народного единства рязанцы сыграют в старинные игры и попробуют себя в художественной росписи
Татьяна Клемешева
Общество
Деньги и знания
Финансовая грамотность должна прививаться смолоду
Юрий Евстифеев
Общество
Готовимся к непогоде
Более 100 единиц техники обеспечат проезд на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области в зимний период
Культура
Споем, как в старину!
Гран-при фестиваля «Есенинская Русь» вручили исполнительнице вологодских народных песен
Татьяна Клемешева
Культура
Музыкальный микс
Группа Feelin’s и Борис Саволделли дадут первый после года гастролей концерт в Рязани
Собственная информация
Спорт
Вратарь – больше, чем полкоманды
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы