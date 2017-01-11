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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Работа – дарить людям настроение

00:01 / Авторская колонка
Работа – дарить людям настроение

Есть ли в деревне место радости? Есть! И немало! И радость эта не только оттого, что, наконец, выкопал пять соток картошки или дополол все грядки на огороде… Хотя это ощущение счастья от выполненной работы тоже нескрываемое. Это я вам как коренной сельский житель говорю. Но настоящий праздник приходит тогда, когда сельский клуб открывает свои двери.

Вспоминаю, как в своем детстве я с нетерпением ждала воскресенья, чтобы вечером бежать на детскую дискотеку. Потом подросла и бегала по субботам на взрослую. Ох уж эти летние танцы: на них собиралась молодежь не только нашего поселка, но и из близлежащих деревень. Дискотека – это было самое ожидаемое событие недели. К нему готовились заранее, подбирали одежду, делали прическу, занимали очередь у кассы. Сначала мы таскали свои аудиокассеты, чтобы диджей включил «ту самую, особенную, песню», потом CD-диски…

А какая художественная самодеятельность у нас была (и есть!)… Ни один праздник не обходился без большого концерта. Да, по масштабам города Рязани, конечно, звезд эстрады на сцене у нас в деревне не было, но… Те местные артисты, которые выходили на нее с творческими номерами, срывали аплодисменты не хуже, чем профессиональные певцы и танцоры. Потому что работали они от всей души и без фонограммы!

А как гордились (и гордятся до сих пор) своим увлечением школьники, которые ходили на «кружки» в клуб. Ежедневные репетиции, песни собственного сочинения, хорео­графические постановки, театральные сценки – педагоги помогали детям и взрослым раскрыть свои способности, побороть страхи… Да, активно выступают в сельских клубах и люди старшего поколения. У нас в поселке Сынтул Касимовского района, например, сейчас очень популярен такой ансамбль, который поет популярные песни разных лет. А какие представления проходят на главные праздники года: Новый год, Масленицу, День Победы! Сельские клубы стали полноценными культурно-досуговыми центрами.

И ведется эта работа не для галочки. Видно, что сотрудники нашего ДК любят свое дело: сельский клуб отремонтирован, оснащен современным звуковым, световым оборудованием. Это центр культурной и общественной жизни села, куда тянутся люди.

А как ждут в отдаленных деревнях «автоклубы» – так называемые сцены на колесах! Как популярны у нас дни малого села! Пару раз доводилось по работе посещать такие. Жители собираются там всей деревней. Послушать самодеятельных артистов, пообщаться, попеть, потанцевать, отдохнуть… И когда официальная концертная программа заканчивается, откуда ни возьмись появляется гармонь, и праздник продолжается.

И даже сейчас, живя много лет в Рязани, посещая городские праздники, клубы, концерты, я с удовольствием по приезде в родной поселок захаживаю в местный маленький клуб. Там царит особая атмосфера тепла, которая напоминает мне о детстве, юности… И пусть песни на дискотеке звучат уже не те, что раньше, молодежь танцует уже по-другому, но этот островок культуры всегда будет собирать людей. Потому что в жизни всегда должно быть место празднику и веселью…

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 190 (5477) от 01 ноября 2017 года
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