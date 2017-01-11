лизинг
13:59 МСК
Среда
01 / 11 / 2017
Выпуск № 190 (5477)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
162

1 ноября – День судебного пристава

00:01 / Праздник

Уважаемые работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба выполняет важную и ответственную функцию по надзору за исполнением решений суда, которые обязательны для всех без исключения: и организаций, и должностных лиц, и граждан.

Благодаря высокому профессионализму и активной работе рязанских приставов служба вносит значительный вклад в реализацию законодательства, исполнение судебных актов, в целом – поддержание социальной стабильности на территории региона.

Желаю всем сотрудникам службы энергии, здоровья, новых трудовых успехов!

Губернатор Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваше ведомство играет значимую роль в укреплении российской государ­ственности, обеспечении правосудия, защиты прав и законных интересов граждан.

От вашего профессионализма, принципиальности, настойчивости зависит эффективность всей судебной системы, строгое соблюдение принципов справедливости и неотвратимости наказания.

Благодаря оперативной и качественной работе судебных приставов решаются важные социальные задачи по выплате долгов по заработной плате, алиментам, предоставлению жилья детям-сиротам и многим другим вопросам, имеющим особое значение для качества жизни людей, укрепления стабильности в обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 190 (5477) от 01 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Вести районов
1 ноября – День клубного работника
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
На новую высоту
В Рязанской области сегодня отмечается День клубного работника
Татьяна Банникова
Общество
Мост дружбы
В этом году исполнилось 20 лет со дня установления партнерских отношений между Рязанью и Брессюиром
Вероника Шелякина
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
За словом – дело
Губернатор Николай Любимов провел заседание правительства области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Назначения
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Особый контроль
В регионе сократят расходы на содержание органов власти
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Солнышки в руках – свет в сердцах
На Дне народного единства рязанцы сыграют в старинные игры и попробуют себя в художественной росписи
Татьяна Клемешева
Общество
Деньги и знания
Финансовая грамотность должна прививаться смолоду
Юрий Евстифеев
Общество
Готовимся к непогоде
Более 100 единиц техники обеспечат проезд на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области в зимний период
Общество
Быть верующим
Каковы отношения между Православной церковью и современной молодежью?
Татьяна Банникова
Экология
Природа под охраной закона
Рязанская облдума даст рекомендации правительству по решению экологических проблем
Татьяна Железнова
Культура
Споем, как в старину!
Гран-при фестиваля «Есенинская Русь» вручили исполнительнице вологодских народных песен
Татьяна Клемешева
Культура
Музыкальный микс
Группа Feelin’s и Борис Саволделли дадут первый после года гастролей концерт в Рязани
Собственная информация
Спорт
Вратарь – больше, чем полкоманды
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы