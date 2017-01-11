Уважаемые работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба выполняет важную и ответственную функцию по надзору за исполнением решений суда, которые обязательны для всех без исключения: и организаций, и должностных лиц, и граждан.

Благодаря высокому профессионализму и активной работе рязанских приставов служба вносит значительный вклад в реализацию законодательства, исполнение судебных актов, в целом – поддержание социальной стабильности на территории региона.

Желаю всем сотрудникам службы энергии, здоровья, новых трудовых успехов!

Губернатор Рязанской области

Н.В. Любимов

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваше ведомство играет значимую роль в укреплении российской государ­ственности, обеспечении правосудия, защиты прав и законных интересов граждан.

От вашего профессионализма, принципиальности, настойчивости зависит эффективность всей судебной системы, строгое соблюдение принципов справедливости и неотвратимости наказания.

Благодаря оперативной и качественной работе судебных приставов решаются важные социальные задачи по выплате долгов по заработной плате, алиментам, предоставлению жилья детям-сиротам и многим другим вопросам, имеющим особое значение для качества жизни людей, укрепления стабильности в обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

Председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

А.В. Фомин