За словом – дело

Губернатор Николай Любимов провел заседание правительства области

Соцуслуг станет больше

На заседании были рассмотрены и одобрены изменения в региональный Закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан на территории Рязанской области». Расширяется региональный перечень социальных услуг, предоставляемых на дому и в стационарной форме. В числе новых – расчистка от снега дорожки у жилого дома, расположенного в частном секторе, вызов врача на дом по телефону, контроль за приемом лекарственных препаратов и ряд других. Кроме того, новые соцуслуги, предусмотренные для обслуживания на дому, предлагается сделать бесплатными для одиноких неработающих граждан, достигших 75-летнего возраста, или проживающих в составе семьи, где есть неработающие пенсионеры.

Одобрено постановление правительства региона, устанавливающее Правила общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Рязанской области: стратегии социально-экономического развития, бюджетного прогноза на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный период, плана мероприятий по реализации стратегии, государственных программ и схемы территориального планирования.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что такие значимые для региона документы, как стратегия и бюджетный прогноз, должны быть в доступе и обязательно широко обсуждаться. «Это уже происходит, обсуждается концепция стратегии социально-экономического развития Рязанской области. Мы будем привлекать максимальное количество людей к этой работе в дальнейшем», – сказал глава региона.

Эффективные расходы

Министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Горелов доложил об изменениях, которые планируется внести в региональную госпрограмму по развитию коммунальной инфраструктуры. В ее рамках перераспределяются средства областного бюджета в размере более 6 млн. рублей, сэкономленные в результате реализации ряда программных мероприятий. Так, большую часть из них, 5 млн. рублей, предлагается направить в текущем году на премирование муниципальных образований – победителей областного конкурса на звание «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области». Кроме того, 349,2 тыс. рублей планируется потратить на водоснабжение малых населенных пунктов. По словам губернатора, премии муниципальным образованиям будут дополнительным стимулом к продолжению работы по благоустройству.

На заседании были одобрены изменения в долгосрочную региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, которые подготовлены на основании ее актуализации, проведенной в мае-июне этого года. В частности, из программы исключены пять домов, признанных аварийными, более чем по 300 домам скорректированы сроки проведения ремонта.

Уточнены объемы финансирования госпрограммы по развитию образования и дополнены новые мероприятия и показатели. В 2017 году также предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на повышение заработной платы для отдельных категорий работников дошкольных учреждений и организаций дополнительного образования.

Строгий спрос

На заседании была заслушана информация о текущем состоянии исполнения поручений губернатора и правительства области, которую представила начальник управления обеспечения деятельности коллегиальных органов, делопроизводства и контроля аппарата регионального правительства Юлия Шатилова. Она отметила, что неисполненных поручений нет, по семи – перенесены сроки исполнения. Так, продлен срок исполнения поручения о проведении ремонта Ермишинской ЦРБ, данного губернатором по результатам рабочей поездки в муниципальное образование.

Губернатор, комментируя представленный отчет, отметил, что в работе по исполнению поручений видны позитивные изменения, контроль за этой деятельностью дает результаты. «Такая форма работы поможет нам стимулировать всех на выполнение поручений, которые даются», – сказал Николай Любимов.

Участники заседания утвердили проект нормативно-правового акта, устанавливающего величину прожиточного минимума в Рязанской области за 3 квартал 2017 года. Относительно второго квартала текущего года этот показатель на душу населения вырос на 1,9%, для трудоспособного населения на 1,82%, для пенсионеров на 1,56%, для детей на 2,85%. Внесены изменения в состав комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве области в связи с организационно-штатными мероприятиями в центральных исполнительных органах госвласти региона.