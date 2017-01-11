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Выпуск № 190 (5477)
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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Назначения

00:01 / Из официальных источников

Губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства представил двух новых руководителей центральных исполнительных органов государственной власти и вручил им служебные удостоверения. Соответствующие распоряжения о назначении этих руководителей были подписаны главой региона 30 октября.

Министром физической культуры и спорта Рязанской области назначен Сергей Икрянников. Начальником региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия стал Денис Зайцев. Губернатор Николай Любимов пожелал новым руководителям успехов на ответственных должностях и эффективной работы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 190 (5477) от 01 ноября 2017 года
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