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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Особый контроль

00:01 / Из официальных источников
В регионе сократят расходы на содержание органов власти

Губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства дал руководителям центральных исполнительных органов власти и муниципальных образований ряд поручений.

Глава региона поручил главам администраций муниципальных образований уделить самое серьезное внимание решению вопросов жителей, которые поступили во время «прямой линии» 12 октября. Около 1700 обращений граждан касаются полномочий местных органов власти. «Вопросы, которые были озвучены на «прямой линии», надо решать. Папки с этими обращениями будут переданы в муниципальные образования», – сказал губернатор.

Еще одно поручение Николая Любимова касается сокращения расходов на содержание органов власти. Глава региона отметил, что в проекте бюджета на следующий год следует снизить объемы средств, предусмотренных, в том числе, на приобретение автомобилей и иностранные командировки. «Надо сделать так, чтобы бюджетные средства тратились только на самое необходимое», – подчеркнул губернатор.

Главному управлению ветеринарии Рязанской области глава региона поручил за оставшиеся два месяца текущего года провести комплекс проверочных мероприятий по выявлению некачественных продуктов питания, которые поставляются в учреждения социальной сферы. По словам Николая Любимова, такие жалобы в настоящее время есть. «Если есть сомнения в качестве продуктов или выявлены подобные факты, надо сразу же информировать об этом региональное управление ветеринарии с тем, чтобы была проведена внеплановая проверка», – отметил губернатор. Министерству финансов области Николай Любимов поручил предусмотреть в проекте бюджета на 2018 год дополнительное финансирование на проведение главным управлением ветеринарии необходимых лабораторных испытаний. «Главному управлению ветеринарии необходимо также усилить взаимодействие и координацию действий с контрольно-надзорными органами региона в части выявления некачественной продукции», – добавил глава региона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 190 (5477) от 01 ноября 2017 года
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