Солнышки в руках – свет в сердцах

На Дне народного единства рязанцы сыграют в старинные игры и попробуют себя в художественной росписи

Праздник «Россия объединяет», организованный администрацией города и региональным правительством, состоится 4 ноября перед Муниципальным культурным центром. Посетителей будут ждать ярмарка местных производителей, игровые площадки, рассказывающие об истории и культуре России, и праздничный концерт с участием творческих коллективов города.

Торжество откроется в 11.00 ярмаркой «Покупай рязанское!», где свои товары предложат около 20 производителей. Также гости праздника смогут познакомиться с кухней разных народов, представители которых живут в районах области. Угощать горожан будут члены общественных национальных организаций.

С 12.30 рязанцев ждут на интерактивных площадках, организованных центрами культуры, детского и молодежного творчества. Например, клуб исторической реконструкции «Монсальват» готовит инсценировки событий времен Древней Руси. Центр детского творчества «Октябрьский» приглашает сыграть в «ручеек», пройти эстафеты и прогуляться на ходулях на площадке «Удаль молодецкая». Самые активные и спортивные покажут мастерство в «дворовом» спорте и сдаче норм ГТО на площадке «Здоровая нация». А детско-юношеский центр народных промыслов «Рязанский оберег» порадует земляков народными музыкальными играми и коллективным рисованием: каждый попробует изобразить на картоне солнышко в стиле художественной росписи. Не забыли организаторы и о юных горожанах с ограниченными возможностями здоровья. Ребята расскажут, как видят жизнь в России, на конкурсе «Я рисую мир». Всего на празднике будут работать больше десятка развлекательных, исторических и спортивных площадок.

Центральная сцена начнет работу в 13.30. Перед концертом волонтеры и молодежь Рязани проведут флешмоб в честь Дня народного единства. А затем праздник продолжится выступлениями представителей общественности и концертом, чтобы все смогли станцевать в кругу друзей, согреться и зарядиться хорошим настроением.