Деньги и знания

Финансовая грамотность должна прививаться смолоду

Одной из важнейших тем завершившейся вчера в Рязани конференции ЦФО «Облигации как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций» было повышение финансовой грамотности населения. В частности, на этом сделала акцент в своем выступлении заместитель Полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Ольга Атюкова.

Именно население может стать одним из крупнейших инвесторов. На конференции приводились такие данные: личные накопления россиян превышают 200 миллиардов долларов США. Это огромный показатель. Повышение финансовой грамотности, по словам Атюковой, будет стимулом для участия населения в инвестиционной деятельности, в частности, при покупке им облигаций. В то же время, как отметила Ольга Атюкова, задача специалистов – глубоко проанализировать положение дел и обозначить те «подводные камни», которые могут быть на рынке облигаций. Нельзя допускать строительства новых финансовых пирамид, возникновения социальной напряженности.

В рамках конференции знаковым для региона событием стало подписание соглашения о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения между министерством образования и молодежной политики области и Центральным банком Российской Федерации. Свои подписи на документе поставили министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина и управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО Сергей Кузнецов.

Беседуя с журналистами, Сергей Кузнецов сказал:

– Мы подключаем все школы региона к урокам финансовой грамотности. Все ученики 8 – 11 классов могут контактировать с нашими специалистами по финансовому рынку. В режиме онлайн, через Интернет школьники могут задать им вопросы, прослушать лекции.

Рязанская область – первая в ЦФО, где подписано такое соглашение. Причем для нас это – первый шаг. В наших планах – работа над повышением финансовой грамотности и рязанских пенсионеров, и экономически активного населения.

Директор департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская отметила, что соглашение – напрямую связано и с основным вопросом, рассмотренным на конференции. Она, в частности, заявила:

– День ото дня тема рынка облигаций становится все более актуальной. Ставки по депозитам идут вниз. Физические лица начинают искать более доходные инструменты. Мы бы хотели, чтобы они приходили на рынок облигаций. Но облигации бывают разные: и со ставкой в 7% годовых, как у авторитетных, топовых предприятий, и со ставкой, например, в 33% годовых. Тут важна финансовая грамотность населения, которую нужно прививать людям с детских лет. Покупая облигацию со сверхвысокими процентами, человек обязан понимать, какой риск она в себе несет.