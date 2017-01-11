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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Готовимся к непогоде

00:01 / Общество
Более 100 единиц техники обеспечат проезд на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области в зимний период
Готовимся к непогоде

На участке трассы М-5 «Урал» в Рязанской области для уборки снега и обработки дорожного покрытия противогололедными материалами будет задействовано 47 комбинированных дорожных машин (КДМ), 9 автогрейдеров, 23 экскаватора погрузчика, 13 тракторов со снегоуборочным оборудованием и другая дорожная техника.

На четырех пескобазах заготовлено 43,7 тысячи тонн пескосоляной смеси для обработки федеральных дорог региона в осенне-зимний период.

За дорожной и погодной обстановкой на рязанском участке автомагистрали М-5 «Урал» следят 7 метеостанций. Для принятия мер по предупреждению и ликвидации последствий экстремальных ситуаций организовано круглосуточное дежурство Центров управления производством и необходимой техники зимнего содержания, оборудованных необходимыми средствами связи и оргтехникой с подключением их к системе «Дортранснавигация».

Прием сообщений о дорожной обстановке в круглосуточном режиме осуществляется по телефонам диспетчерских служб: 8(8412)55-11-04, 8(4912)44-32-75, 8(4913)62-13-84, 8(4914)72-20-47.

В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного движения в зимний период на федеральных дорогах ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и отправляться в путь на автотранспорте, подготовленном к движению в зимних условиях.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 190 (5477) от 01 ноября 2017 года
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