Готовимся к непогоде

Более 100 единиц техники обеспечат проезд на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области в зимний период

На участке трассы М-5 «Урал» в Рязанской области для уборки снега и обработки дорожного покрытия противогололедными материалами будет задействовано 47 комбинированных дорожных машин (КДМ), 9 автогрейдеров, 23 экскаватора погрузчика, 13 тракторов со снегоуборочным оборудованием и другая дорожная техника.

На четырех пескобазах заготовлено 43,7 тысячи тонн пескосоляной смеси для обработки федеральных дорог региона в осенне-зимний период.

За дорожной и погодной обстановкой на рязанском участке автомагистрали М-5 «Урал» следят 7 метеостанций. Для принятия мер по предупреждению и ликвидации последствий экстремальных ситуаций организовано круглосуточное дежурство Центров управления производством и необходимой техники зимнего содержания, оборудованных необходимыми средствами связи и оргтехникой с подключением их к системе «Дортранснавигация».

Прием сообщений о дорожной обстановке в круглосуточном режиме осуществляется по телефонам диспетчерских служб: 8(8412)55-11-04, 8(4912)44-32-75, 8(4913)62-13-84, 8(4914)72-20-47.

В целях обеспечения бесперебойного и безаварийного движения в зимний период на федеральных дорогах ФКУ «Поволжуправтодор» рекомендует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и отправляться в путь на автотранспорте, подготовленном к движению в зимних условиях.