На новую высоту

В Рязанской области сегодня отмечается День клубного работника

Может быть, мы, рязанцы, сильнее, чем все остальные, любим их – людей творческих и неунывающих? Как бы то ни было, но, хотя по человеческим меркам День клубного работника в регионе еще «несовершеннолетний» – сегодня ему исполняется лишь 17 лет, по всему видно, что традиция эта твердая, устоявшаяся.

Темы праздников были разные: то он посвящался руководителям народных коллективов, то ветеранам клубной работы… Сегодня будут чествовать работников сельских культурно-досуговых учреждений. Соберется их около ста, лучшим из лучших вручат награды, выступят самые признанные коллективы. А условия, в которых все будет происходить, особенно подчеркнут значимость труда людей, для которых клуб – это жизнь.

Дело в том, что нынешний День клубного работника встретят, например, в обновленном Социально-культурном центре города Рыбное, месяц назад открытом после капитального ремонта. И не одному ему выпала такая счастливая доля. В этом году в нашей стране реализуется федеральный проект партии «Единая Россия» под названием «Местный Дом культуры», призванный дать вторую жизнь тем «очагам культуры», которые долго не ремонтировались.

Согласно данному проекту, на федеральные деньги и частично – на региональные и муниципальные средства, кроме Рыбновского СКЦ, удалось возродить к дальнейшей плодотворной жизни еще пять учреждений культуры, причем не только в районных центрах, но и, например, в селе Льгово Рязанского района, поселке Октябрьском в Михайловском районе. Сельская культура, которая всегда развивалась не в лучших, «остаточных» условиях, получила очень хорошую поддержку.

По словам директора Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, члена Общественной палаты Рязанской области и регионального куратора проекта «Местный Дом культуры» Елены Михайловны Шаповской, не менее шести учреждений культуры будут обновлены в Рязанской области и в будущем, 2018 году. Федеральные деньги для этого уже выделены. Поданные на ремонт заявки будут рассматриваться на конкурсной основе. Больше баллов получат те учреждения, где творчески и активно работают.

Тенденция поддержки культуры на селе проявляется в последнее время достаточно ярко. Есть еще один федеральный проект, инициированный «Единой Россией», – «Театр малых городов», на который в этом году было выделено 15 миллионов рублей. Поддержка народной культуры, самодеятельного народного творчества продолжится и в будущем.

Хватает ли специалистов для клубной работы? Как сказала Елена Михайловна, таких специалистов всегда не хватало, но это искупалось их глубокой преданностью своему делу. Большие надежды внушает то, что интерес к клубной работе проявляет молодежь и, что, наверное, самое удивительное и ценное, мужчины. Точнее сказать, молодые ребята, причастные к самым разным сферам самодеятельного творчества. Недавно, когда в центре народного творчества проходил традиционный областной конкурс профессионального мастерства, на него приехало 18 представителей «сильного пола» и шестеро из них вышли в финал.

Основной кузницей кадров клубных работников для нашей области по-прежнему является Рязанский колледж культуры. Многие годы его директором работает Любовь Анатольевна Леженкина. Не так давно ушел из жизни ее муж, Валентин Михайлович, который был педагогом колледжа. Их дочь, Светлана Валентиновна, руководит народным театром танца «Огни», уже получившим признание… Разве все это не пример глубокой преданности клубному делу, которое, несомненно, дает свои плоды?

К клубной работе многие идут потом через учебу в Рязанском институте культуры.

Клубная жизнь не стоит на месте. И хотя задачей того же центра народного творчества является сохранение всего лучшего, что наработано за многие годы, без современного прогресса в клубной деятельности не обойтись. Без Интернета, сайтов, появившихся у многих учреждений культуры. Именно они помогают познакомить рязанцев с работами многих самодеятельных художников, фотомастеров, отобрать лучшие из них для организации потом персональных выставок, участия в выставках всероссийского уровня.

По словам Е.М. Шаповской, на селе появились новые формы клубной работы, и это особенно заметно в летнее время, когда число жителей здесь сильно увеличивается за счет дачников. Горожане, а это иногда довольно состоятельные люди, наблюдая, как организуется в сельской местности досуг взрослых и детей (в том числе их собственных), оказывают клубу свою помощь: покупают технику и оборудование, выделяют деньги на ремонт клубных помещений и строительство. А это тоже своего рода оценка труда тех, кто трудится на клубном поприще.

С праздником вас, дорогие клубные работники, пусть он будет для вас волнующим и ярким даже в ненастный осенний день!