Мост дружбы

В этом году исполнилось 20 лет со дня установления партнерских отношений между Рязанью и Брессюиром

Торжества по этому случаю проходили во Франции весной. А вчера французскую делегацию встретили в Рязанской городской администрации. Гостей приветствовали и.о. главы администрации Сергей Карабасов, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, представители культуры, образования.

– Между нашими городами налажены тесные партнерские связи в культурной, спортивной, туристической сферах. В Брессюире есть театральная школа, над которой шефствует Рязанский театр драмы. Наши дзюдоисты несколько раз в год ездят в Брессюир на соревнования международного уровня, – говорит Владислав Фролов(на снимке слева). – Сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве по развитию сельского хозяйства, экономики. Брессюир богат традициями в выращивании мясных пород коров – быки Шароле считаются лучшим в Европе.

– Последний раз в Рязани я был десять лет назад. Город очень сильно изменился, он развивается быстрыми темпами, и мы рады с ним сотрудничать, – говорит мэр Брессюира Жан-Мишель Бернье.

После официальной встречи около Лыбедского бульвара торжественно открыли Брессюирский мост, который назвали так в честь партнерских отношений городов-побратимов.

– Я очень рад, что один из мостов Рязани будет носить имя города Брессюир. Это свидетельство нашей крепкой дружбы в течение 20 лет, – отметил Жан-Мишель Бернье.

Французская делегация пробудет в Рязани четыре дня. Гостей ждут различные деловые встречи и экскурсионная программа, в частности – поездка в Константиново.