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Главная страница / Рязанские новости / 01 ноября 2017 года
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Мост дружбы

00:01 / Общество
В этом году исполнилось 20 лет со дня установления партнерских отношений между Рязанью и Брессюиром
Автор фото: Дмитрий Осинин | Мост дружбы
Фото: Дмитрий Осинин.

Торжества по этому случаю проходили во Франции весной. А вчера французскую делегацию встретили в Рязанской городской администрации. Гостей приветствовали и.о. главы администрации Сергей Карабасов, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, представители культуры, образования.

– Между нашими городами налажены тесные партнерские связи в культурной, спортивной, туристической сферах. В Брессюире есть театральная школа, над которой шефствует Рязанский театр драмы. Наши дзюдоисты несколько раз в год ездят в Брессюир на соревнования международного уровня, – говорит Владислав Фролов(на снимке слева). – Сейчас мы ведем переговоры о сотрудничестве по развитию сельского хозяйства, экономики. Брессюир богат традициями в выращивании мясных пород коров – быки Шароле считаются лучшим в Европе.

– Последний раз в Рязани я был десять лет назад. Город очень сильно изменился, он развивается быстрыми темпами, и мы рады с ним сотрудничать, – говорит мэр Брессюира Жан-Мишель Бернье.

После официальной встречи около Лыбедского бульвара торжественно открыли Брессюирский мост, который назвали так в честь партнерских отношений городов-побратимов.

– Я очень рад, что один из мостов Рязани будет носить имя города Брессюир. Это свидетельство нашей крепкой дружбы в течение 20 лет, – отметил Жан-Мишель Бернье.

Французская делегация пробудет в Рязани четыре дня. Гостей ждут различные деловые встречи и экскурсионная программа, в частности – поездка в Константиново.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 190 (5477) от 01 ноября 2017 года
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