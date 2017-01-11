Вести районов

РЫБНОЕ. В детском саду № 10 «Золотая рыбка» райцентра прошло торжественное открытие детского автогородка. В него входят 4 светофора, 12 информационных стендов, дорожные знаки, жилеты и другое сопутствующее оборудование.

КОРАБЛИНО. В горпарке, в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды», состоялось открытие нового спортивного комплекса – спортивной площадки с резиновым покрытием площадью 346 кв. м и уличными тренажерами, один из которых предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями. Почетное право перерезать ленточку предоставили заместителю министра ТЭК ЖКХ Рязанской области Андрею Олеговичу Устинову и Дмитрию Шестопёрову – лучшему спортсмену школы имени Героя РФ И.В. Сарычева.

КАСИМОВ. В здании райдминистрации прошла конференция по распространению и внедрению программ по адаптивной физической культуре в деятельность организаций-соисполнителей. Представителями ДЮСШ «Елатьма» были подведены итоги реализации проекта «Радость движения вместе со всеми», дана оценка эффективности новых социально-образовательных услуг, определены основные направления дальнейшего развития АФК на территории района. Всем участникам конференции были розданы сборники программ по АФК, которые были изданы при помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

СПАССК. В селе Кирицы успешно работает казачья народная дружина. В ней семь человек – Игорь Мирошкин, Алексей Фоломушкин, Алексей Черных, Сергей Буров, Андрей Гашников, Наталья Михалина, Виктор Клинин. Народные дружинники патрулируют улицы в выходные дни по два человека, но на массовые праздники, например, День села, 9 Мая, или крестный ход собираются все казаки.

СПАС-КЛЕПИКИ. Все школы района присоединились к Российскому движению школьников. Об этом было сообщено на слете детских организаций. Во время слета в ряды РДШ вступили 70 школьников – руководители ученических организаций, командиры отрядов, волонтеры. Поочередно представители учебных заведений выходили в центр зала и получали значки и флаги для своих первичных организаций. По завершении церемонии все вступившие в РДШ произнесли торжественную клятву. В гостях у ребят в этот день побывала Елена Сидорова, делегат от Рязанской области на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Елена поделилась впечатлениями об этом замечательном форуме и вручила школьникам фестивальные открытки с логотипом «БлагоДарю».