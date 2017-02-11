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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Губернатор Николай Любимов поздравил клубных работников Рязанской области с профессиональным праздником

09:00 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники культурно-досуговых и клубных учреждений Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш вклад в развитие народного творчества и ремесел, в сохранение и пропаганду лучших культурных традиций нашего края заслуживает глубокого уважения. Ваши достижения получают высокую оценку не только на региональном уровне: более ста самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей в 2017 году стали лауреатами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

В регионе немало делается для того, чтобы объекты культуры стали по-настоящему благоустроенными и современными. Рязанская область вошла в два масштабных федеральных проекта: «Театры малых форм», «Местный дом культуры», направленных на развитие и обновление материально-технической базы, совершенствование деятельности сельских клубов. Эти проекты успешно реализуются в регионе во многом благодаря высокому профессионализму и добросовестному труду специалистов культурно-досуговой сферы.

Дорогие друзья! В день профессионального праздника примите слова искренней признательности за преданность своему делу, энтузиазм, творческий подход к работе. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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