7 ноября рязанцы смогут поставить детей на очередь в детский сад №35

Об этом сообщает сайт администрации Рязани. Детский сад №35 расположен по адресу: ул. Семчинская, д. 11а. Направление детей в дошкольное учреждение будет осуществляться в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию.

Планируется набор в следующие возрастные группы:

- 2 подготовительные группы общеразвивающей направленности для детей 2011 г.р.;

- 2 старшие группы общеразвивающей направленности для детей 2012 г.р.;

- 2 средние группы общеразвивающей направленности для детей, рожденных со 2.09.2012 г. по 1.09.2013 г.;

- 2 вторые младшие группы общеразвивающей направленности для детей, рожденных со 2.09.2013 г. по 1.09.2014 г.;

- 3 первые младшие группы общеразвивающей направленности для детей, рожденных со 2.09.2014 г. по 1.09.2015 г.