лизинг
03:02 МСК
Четверг
02 / 11 / 2017
Выпуск № 191 (5478)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
124

7 ноября рязанцы смогут поставить детей на очередь в детский сад №35

09:05 / Актуально

Об этом сообщает сайт администрации Рязани. Детский сад №35 расположен по адресу: ул. Семчинская, д. 11а. Направление детей в дошкольное учреждение будет осуществляться в порядке очередности после ввода здания в эксплуатацию.

Планируется набор в следующие возрастные группы:

- 2 подготовительные группы общеразвивающей направленности для детей 2011 г.р.;

- 2 старшие группы общеразвивающей направленности для детей 2012 г.р.;

- 2 средние группы общеразвивающей направленности для детей, рожденных со 2.09.2012 г. по 1.09.2013 г.;

- 2 вторые младшие группы общеразвивающей направленности для детей, рожденных со 2.09.2013 г. по 1.09.2014 г.;

- 3 первые младшие группы общеразвивающей направленности для детей, рожденных со 2.09.2014 г. по 1.09.2015 г.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области скорректированы сроки проведения капремонта в более чем 300 домах

Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

Более 349 тысяч рублей потратят в Рязанской области до конца года на водоснабжение малых населенных пунктов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:57
В Рязанской области возрождают дубравы
16:47
Ремонт рязанского цирка планируется завершить в марте 2018 года
16:16
Рязанские аграрии продолжают собирать урожай
16:08
В Рязанской области работает первая выездная сессия физико-математической школы
16:06
В Рязани стартовал второй учебный год «Агрошколы»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы