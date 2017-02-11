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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Губернатор Николай Любимов поздравил судебных приставов Рязанской области с профессиональным праздником

09:10 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба выполняет важную и ответственную функцию по надзору за исполнением решений суда, которые обязательны для всех без исключения: и организаций, и должностных лиц, и граждан.

Благодаря высокому профессионализму и активной работе рязанских приставов служба вносит значительный вклад в реализацию законодательства, исполнение судебных актов, в целом – поддержание социальной стабильности на территории региона.

Желаю всем сотрудникам службы энергии, здоровья, новых трудовых успехов!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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