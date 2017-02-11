Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин поздравил судебных приставов региона с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваше ведомство играет значимую роль в укреплении российской государственности, обеспечении правосудия, защиты прав и законных интересов граждан.

От вашего профессионализма, принципиальности, настойчивости зависит эффективность всей судебной системы, строгое соблюдение принципов справедливости и неотвратимости наказания.

Благодаря оперативной и качественной работе судебных приставов решаются важные социальные задачи по выплате долгов по заработной плате, алиментам, предоставлению жилья детям-сиротам и многим другим вопросам, имеющим особое значение для качества жизни людей, укрепления стабильности в обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!»