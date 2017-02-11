В Рязанской области состоялась 16-я Спартакиада учащихся по плаванию

Об этом сообщает сайт регионального минспорта. Спартакиада прошла на базе детско-юношеской спортивной школы «Старт» города Скопина.

В соревнованиях приняли участие 5 команд из учащихся средних общеобразовательных школ муниципалитета в двух возрастных группах: 2003-2005 гг. р. и 2006 г.р. и моложе. Спортсмены соревновались в своих возрастных группах на дистанции 50 метров.

По итогам соревнований места в общекомандном зачете распределились следующим образом: 1 место заняла школа № 4 г. Скопина; 2 место – школа № 2 г. Скопина; 3 место – школа № 1г. Скопина.

Победителями в личном зачете в своих возрастных группах стали Никита Коробейников (школа № 2 г. Скопина), Ольга Мохова (школа № 2 г. Скопина), Дмитрий Добрынин (школа № 4 г. Скопина), Виктория Тимошина (школа № 2 г. Скопина).