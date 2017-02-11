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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Ректор рязанского вуза принял участие во всероссийском конгрессе

09:48 / Общество

Ректор Рязанского государственного медицинского университета имени И.П Павлова Роман Калинин принял участие в работе конгресса Национальной медицинской палаты «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения».

Как сообщает пресс-служба вуза, основная задача форума – формирование стратегии развития здравоохранения на ближайшие 5-10 лет. Организаторы – Национальная медицинская палата и министерство здравоохранения Российской Федерации.

Приветственный адрес участникам и гостям мероприятия направил президент Российской Федерации Владимир Путин. К собравшимся обратились заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова; президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль; председатель комитета ГД РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов; руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко; директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

Конгресс объединил более пяти тысяч участников. Среди них – ведущие российские и зарубежные ученые, представители федеральных и региональных органов власти, руководители высших учебных заведений, руководители медицинских организаций, представители профессиональных и региональных объединений медицинских работников страны.

Роман Калинин принял участие в обсуждении вопросов подготовки кадров в высших учебных заведениях, переаттестации преподавательского состава, аккредитации образовательных программ, рассматривались методы стимулирования качества преподавания.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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