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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Житель Рязанской области заплатил «кругленькую» сумму за выросшие на его участке сорняки

09:52 / Общество

Как сообщает сайт издательства «Пресса», владельца 42 гектаров земли в селе Юшта Шиловского района оштрафовали на 20 тысяч рублей за сорняки.

При проведении проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили, что участок местного жителя, предназначенный для сельскохозяйственного производства, на 60 процентов зарос сорняками: пастушьей сумкой и осотой. Землю уже более трех лет не используют для сельского хозяйства: там не растут культуры, не пасется скот, нет травы для сенокоса. Владелец не охраняет почву, не улучшает и не защищает землю. Участок не огорожен – вход на него свободный.

Штраф нарушитель уже оплатил.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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