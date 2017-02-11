Житель Рязанской области заплатил «кругленькую» сумму за выросшие на его участке сорняки

Как сообщает сайт издательства «Пресса», владельца 42 гектаров земли в селе Юшта Шиловского района оштрафовали на 20 тысяч рублей за сорняки.

При проведении проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили, что участок местного жителя, предназначенный для сельскохозяйственного производства, на 60 процентов зарос сорняками: пастушьей сумкой и осотой. Землю уже более трех лет не используют для сельского хозяйства: там не растут культуры, не пасется скот, нет травы для сенокоса. Владелец не охраняет почву, не улучшает и не защищает землю. Участок не огорожен – вход на него свободный.

Штраф нарушитель уже оплатил.