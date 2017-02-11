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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Рязанским школьникам рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе

11:11 / Общество

Сотрудники кадровой службы исправительной колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области провели профориентационную беседу со старшеклассниками школы № 40 города Рязани.

По информации пресс-службы УФСИН России по региону, подростки узнали о возможностях получения бесплатного высшего образования в вузах ФСИН России, программах обучения, о правилах и условиях поступления, посмотрели видеофильм об Академии ФСИН России.

Сотрудники ответили на все вопросы школьников и раздали им информационные буклеты.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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