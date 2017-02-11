Рязанским школьникам рассказали о службе в уголовно-исполнительной системе

Сотрудники кадровой службы исправительной колонии № 2 УФСИН России по Рязанской области провели профориентационную беседу со старшеклассниками школы № 40 города Рязани.

По информации пресс-службы УФСИН России по региону, подростки узнали о возможностях получения бесплатного высшего образования в вузах ФСИН России, программах обучения, о правилах и условиях поступления, посмотрели видеофильм об Академии ФСИН России.

Сотрудники ответили на все вопросы школьников и раздали им информационные буклеты.