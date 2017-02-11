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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Ушла из жизни руководитель редакционного отдела рязанского издательства «Пресса» Нина Маркина

11:24 / Общество
Ушла из жизни руководитель редакционного отдела рязанского издательства «Пресса» Нина Маркина

Как сообщается на сайте издательства, гражданская панихида и прощание с Ниной Ивановной Маркиной пройдут в четверг, 2 ноября, в Доме печати (ул. Горького, 14) с 11 до 12 часов.

Фото с сайта издательства «Пресса»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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