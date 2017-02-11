За сутки в Рязанской области зарегистрированы 4 грабежа и 10 краж
А еще – один факт причинения тяжкого вреда здоровью
Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по области. Всего за минувшие сутки зарегистрировано 29 преступлений, из них 9 совершены на территории Рязани.
В полицию доставлено семь граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. За мелкое хулиганство задержано восемь нарушителей
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