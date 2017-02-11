Рязанских педагогов учат сотрудники ГИБДД

Сотрудники отдела пропаганды безопасности дорожного движения рязанской ГИБДД принимают участие в семинарах для работников образования Рязани на тему: «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма».

По информации с сайта Управления МВД России по области, на базе Центра мониторинга и сопровождения образования регулярно проходят семинары для работников образования с целью изучения особенностей преподавания школьных уроков по безопасности дорожного движения.

При этом не остается без внимания и вопрос о роле семьи в формировании у детей навыков дорожной безопасности. Основная же цель данных встреч – анализ основных ошибок, которые допускаются при обучении детей основам правил дорожного движения.