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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В Рязанской области стартовала Ночная хоккейная лига

11:43 / Спорт
Автор фото: Александр Королев | В Рязанской области стартовала Ночная хоккейная лига
Фото: Александр Королев.

Ее торжественное открытие состоялось во Дворце спорта «Олимпийский». В традиционной пресс-конференции, посвященной началу очередного сезона в Рязанской НХЛ, приняли участие олимпийские чемпионы Александр Якушев, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, первый заместитель генерального директора НХЛ Дмитрий Иванов и региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олег Смирнов. На льду «Олимпийского» были проведены два стартовых матча лиги. «Держава» и «Динамо» сыграли вничью (1:1), «Империя» победила касимовскую команду «Восход СУ-2» – 3:2. В ходе хоккейного праздника была разыграна лотерея – счастливчики стали обладателями телевизоров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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