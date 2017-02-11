В Рязанской области стартовала Ночная хоккейная лига

Ее торжественное открытие состоялось во Дворце спорта «Олимпийский». В традиционной пресс-конференции, посвященной началу очередного сезона в Рязанской НХЛ, приняли участие олимпийские чемпионы Александр Якушев, Валерий Каменский, Владимир Мышкин, первый заместитель генерального директора НХЛ Дмитрий Иванов и региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олег Смирнов. На льду «Олимпийского» были проведены два стартовых матча лиги. «Держава» и «Динамо» сыграли вничью (1:1), «Империя» победила касимовскую команду «Восход СУ-2» – 3:2. В ходе хоккейного праздника была разыграна лотерея – счастливчики стали обладателями телевизоров.