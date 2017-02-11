В Рязани полицейские задержали должника по алиментам

Об этом сообщает Управление МВД России по области. В Железнодорожном районе Рязани сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции задержали 38-летнего гражданина республики Азербайджан. При проверке документов выяснилось, что мужчина проживал на территории России незаконно. Нарушителя миграционного законодательства доставили в отдел полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что иностранец с 2012 года по инициативе правоохранительных органов Азербайджана находится в федеральном розыске как должник по взысканию алиментов. Мужчина будет передан инициаторам розыска.