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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В Рязани полицейские задержали должника по алиментам

11:57 / Общество

Об этом сообщает Управление МВД России по области. В Железнодорожном районе Рязани сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции задержали 38-летнего гражданина республики Азербайджан. При проверке документов выяснилось, что мужчина проживал на территории России незаконно. Нарушителя миграционного законодательства доставили в отдел полиции.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что иностранец с 2012 года по инициативе правоохранительных органов Азербайджана находится в федеральном розыске как должник по взысканию алиментов. Мужчина будет передан инициаторам розыска.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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