У жителя Рязанской области изъята крупная партия растительных наркотиков

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска отдела МВД России по Пронскому району изъяли у жителя города Новомичуринска значительную партию наркотиков.

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудникам полиции стало известно, что 30-летний работник одного из предприятий Новомичуринска занимается заготовкой дикорастущей конопли и изготовлением из нее наркотических средств. Получив в суде постановление, разрешающее проведение обследования по месту проживания подозреваемого, оперативники пришли к нему.

На кухне в присутствии понятых и хозяина квартиры была изъята емкость с «гашишным маслом» массой 6 граммов. Затем в морозильной камере холодильника сыщики обнаружили пакет с марихуаной, вес которой составил 850 граммов.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.