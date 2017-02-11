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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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На дорогах Рязанской области за минувшие сутки погибли два пешехода

12:05 / Происшествия

Как информирует сайт Управления МВД по области, 31 октября в Спасском районе, на автодороге, проходящей по селу Гавриловское, 60-летний мужчина, управляя автомобилем «НИВА ШЕВРОЛЕ», совершил наезд на идущего в попутном направлении по проезжей части автодороги мужчину-пешехода. От удара 58-летний пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте дорожной аварии.

Вчера же в рабочем поселке Ермишь 34-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «TOYOTA GRANVIA», совершила наезд на двигавшегося в попутном направлении по правому краю проезжей части пешехода 1968 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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