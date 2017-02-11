Маленькой рязанке нужна помощь

Алевтине – 2 года и 9 месяцев. Вследствие тяжелых родов у нее много разных заболеваний. Сейчас Алевтина пытается сидеть и даже может кратковременно с поддержкой стоять. Однако из-за того, что у девочки нет мышечного тонуса, ей это сложно дается. Алевтине очень хочется быть в вертикальном положении, маме приходится постоянно носить ее на руках, но это уже проблематично, так как девочка набирает вес.

Для тренировки мышц, приучения держать свой вес и для возможности находиться вертикально Алевтине необходим вертикализатор со столиком.

Мама Алевтины обратилась за помощью в Фонд «ПроДетство».

Необходимо собрать 133 000 рублей.

Чтобы помочь прямо сейчас, отправь SMS на номер 7715 с текстом: «сказка» пробел сумма пожертвования, например, сказка 300.

Оказать помощь можно через Фонд «ПроДетство»

АНО поддержки интересов семьи и детства «ПРОДЕТСТВО» ИНН 6230091677 / КПП 623001001 Расч/счет 40703810253000000480 БИК 046126614 к/с 30101810500000000614 Рязанское отделение №8606 в ПАО Сбербанк г. Рязань Назначение платежа: Пожертвование на программу Здоровый ребенок, код 6.

Если вы хотите перечислить от организации, то возможно заключение договора о пожертвовании или предоставление официального письма от фонда. Подробнее о проектах Фонда можно узнать в группе: https://vk.com/fondprodetstvo или по телефону (4912) 99 49 50.