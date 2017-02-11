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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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Рязанский бильярдист принимает участие в Первенстве мира

12:26 / Спорт

Воспитанник Детско-юношеской спортивной школы ЦСК Иван Алпатов в составе сборной России принимает участие в Первенстве мира по русскому бильярду «Свободная Пирамида» среди юниоров и юниорок 16-18 лет. Оно проходит в эти дни в Москве в бильярдном клубе «Принц». Об этом сообщается на сайте регионального минспорта.

Первым соперником Ивана был уже титулованный и именитый Андрей Тихий (Украина). До 5 побед рязанец выигрывал со счётом 4:0, но, к сожалению, проиграл со счётом 4:5.

После первого поражения Иван встретился в нижней сетке с представителем Санкт-Петербурга Всеволодом Аверьяновым. Рязанец одержал победу со счётом 5:0.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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