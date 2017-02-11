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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В День народного единства на площади Победы пройдет ярмарка «Покупай рязанское!»

12:34 / Общество

4 ноября в Рязани пройдет праздник «Россия объединяет». В его рамках на площади Победы проведут ярмарку местных товаропроизводителей «Покупай рязанское!». В торговле планируется задействовать не менее 25 предприятий, индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств. Они представят широкий выбор молочной, мясной и рыбной продукции, хлебобулочных изделий, овощей.

На сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области сообщается, что ярмарка на площади Победы будет работать с 11 до 15 часов.

В субботу, 4 ноября, на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30) и ТК «Березовый» (ул. Гоголя, д.35 Б) пройдут традиционные ярмарки выходного дня. Время работы ярмарок выходного дня – с 8 до 15 часов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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