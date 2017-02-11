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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В Рязанской области открылся образовательный курс «От идеи до бизнеса»

12:45 / Экономика

Об этом информирует министерство экономического развития и торговли области. Курс создан в рамках программы «Ты – предприниматель».

Образовательные курсы организованы для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, планирующих в перспективе открыть свое дело. В ходе обучения студенты и молодые специалисты ознакомятся с основами предпринимательской деятельности, профильными юридическими вопросами, научатся разрабатывать собственные бизнес-планы. Состоятся тренинги, встречи с успешными предпринимателями, пройдет конкурс бизнес-проектов.

Предполагается, что в целом курсы посетят свыше 200 человек. По завершении им будут вручены сертификаты о прохождении обучения. Образовательный курс «От идеи до бизнеса» проводится в регионе регулярно.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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