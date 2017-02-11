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Главная страница / Рязанские новости / 02 ноября 2017 года
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В Рязани «Продукты в помощь маме» получат сегодня 700 семей

12:54 / Общество

1 ноября в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выдаются наборы из молочных продуктов (творожки, йогурты, молочные десерты, сметана).

Состав наименований варьируется в зависимости от количества детей в семье и их возраста. Акция «Продукты в помощь маме» стала уже традиционной и проводится один раз в три недели. На этот раз продуктовые наборы получат 700 семей, проживающих в областном центре.

Напомним, акция «Продукты в помощь маме» инициирована российским банком еды «Фонд продовольствия «Русь». Он напрямую работает с производителями и поставщиками молочных продуктов совместно с Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка.

В настоящее время ведутся переговоры с фондом «Русь» и другими благотворителями о возможности расширить акцию и распространить ее в том числе и на жителей районов области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 01 ноября 2017 года
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